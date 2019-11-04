Разведение сил и средств у Петровского: Украинская сторона СЦКК заявила о провокации

3 ноября в ряде СМИ появилась информация о том, что «власти» на неподконтрольной украинским властям части Донетчины 4 ноября готовы приступить к началу разведения сил и средств на участке №3 «Петровское», в знак чего запустят белую сигнальную ракету в 12:00 (по киевскому времени). Об этом сегодня, 4 ноября, сообщает Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), передает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«В этом контексте заявления представителей оккупационных властей относительно намерений начать процесс разведения на участке №3 являются ничем иным, как очередной провокацией и очковтирательством мировому сообществу», – говорится в сообщении.

В СЦКК также отмечают, что «главы» «республик» не соблюдают Минские договоренности и взятые на себя обязательства в формате Трехсторонней контактной группы по установлению устойчивого режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон. Так, согласно данным отчета СММ ОБСЕ от 31.10.2019, последнее нарушение режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований в пределах участка №3 «Петровское» зафиксировано 30.10.2019 года.

Кроме того, в СЦКК напоминают, что «согласно Минским договоренностям, условием начала разведения сил и средств является верификация СММ ОБСЕ соблюдения режима полного прекращения огня в течение 7-ми суток».

Напомним, 29 октября в Золотом началось разведение сил и средств, которое завершили 1 ноября. После этого силы и средства разведут в Петровском. Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал разведение сил у Золотого «хорошей новостью».

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