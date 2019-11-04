На Донетчине спасали застрявшую в воротах собаку (Фото)

В Покровске (Донецкая обл.) бойцы ГСЧС спасли застрявшую в железных воротах собаку. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что 3 ноября спасателям поступило сообщение о том, что в дачном кооперативе «Шахтостроитель» г. Покровска нужна помощь.

«В железных воротах застряла собака и не смогла самостоятельно выбраться. Бойцы 9-го Государственного пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, с помощью шанцевого инструмента извлекли собаку», – рассказали в ГСЧС.

Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области

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