Когда разведение сил в Станице Луганской можно будет назвать успешным, – мнение

Разведение сил и средств, которое уже завершено в Станице Луганской (Луганская обл.), можно будет назвать успешным после того, как там достроят мост и полноценно заработает контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ). Об этом заявил начальник пресс-центра ООС Андрей Агеев.

«Об успешном разведении в Станице Луганской мы можем говорить только тогда, когда полноценно заработает мост, который будет построен для пешеходов и исключительно для легкового автомобильного транспорта, максимум – для санитарных автомобилей, которые могли бы въехать или выехать с людьми, нуждающимися в лечении», – сказал он.

«Когда полноценно заработает КПВВ, тогда можно говорить об успешности в Станице Луганской», – добавил Агеев.

Как сообщалось ранее, с украинской стороны подходят к завершению подготовительные работы по восстановлению разрушенного пролета моста на участке разведения № 1.

Напомним, восстановление разрушенного моста началось 2 сентября. А 4 октября в Станице Луганской открыли временный обходной мост вблизи КПВВ.

Восстановление разрушенного моста в Станице Луганской планируют завершить до 15 ноября. За ремонтом моста у Станицы Луганской можно наблюдать онлайн. Также сообщалось, что восстановление разрушенной части моста вблизи КПВВ «Станица Луганская» идет по графику, задержек нет.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Радио Свобода»

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