Через Еленовку гораздо проще: В соцсети показали путь из Донецка в Курахово (Фото)

Семья Рыбиных – Татьяна, Артем и двое из детей – побывали у родителей в неподконтрольном украинским властям Донецке. Домой, в Курахово, они возвращались через КПП «ДНР» в Еленовке и КПВВ «Новотроицкое». О том, какой была дорога домой, сколько времени она заняла и как зарабатывают на стоящих в очередях жители Еленовки, Рыбины рассказали в соцсети.

Супруги решили поехать через Еленовку, решив, что так доберутся быстрее. Выехали от родителей рано утром, в 5:00. Прибыв в конец очереди, они узнали, что люди оставались ночевать перед «республиканским» КП – те, кто в предыдущий день в 12:00 выезжали, и не успели пройти КПП.

«Тормозок взяли конечно усиленный», – сообщила Татьяна.

«Подготовились основательно. Потому что все плохо совсем с пропускными пунктами», – добавил Артем.

На улице было холодно и туманно. В Еленовке – большая автомобильная очередь. «Мы приехали, и в течение получаса за нами выстроилась очередь машин в 50», – рассказала Татьяна.

Рыбины рассказали, что местные жители часто пишут объявления: «Стоянка, туалет». Пускают тех, кто в очереди – к себе, и таким образом зарабатывают. Сходить в туалет можно за 10 руб. (4 грн по местному курсу на 6.11.2019). Также ожидающим в машинах предлагают горячий чай, кофе. Стаканчик чая можно приобрести за 15, 20 и 25 руб. (6, 8 и 10 грн). Татьяна взяла самый большой стакан, но лимона ей не досталось.

Семья стояла в общей, а не льготной, автомобильной очереди. Артем рассказал, как однажды пересекал линию разграничения с тещей, которой сделали операцию на позвоночнике. И один из «таможенников» «ДНР» кричал на него, чтобы он становился в общую очередь, а другой пропустил. «На кого попадешь… Говорить особо нельзя – если кому-то что-то не понравится, то разворачивают тебя – и шуруй, куда хочешь. И никому ты не сможешь ни пожаловаться, ничего», – сказал он.

Вдоль дороги висят предупреждающие о минах таблички. Покидать пределы проезжей части нельзя в целях безопасности. «Туалет – будка синяя – туда не ходите, там невозможно… Отвратительно», – посоветовал Артем.

В 8:30 они прошли нулевой блокпост «ДНР». По словам Артема, есть люди наглые, которые пытаются проехать без очереди. Одному из таких «военный» на КПП «ДНР» сказал разворачиваться и ехать в конец очереди, а когда тот не послушался, начал палить из автомата в воздух и затем направил оружие на колеса авто. Перепуганный водитель быстро уехал.

Очередь каждые 15-20 минут продвигается примерно на 5 машин. КПП «ДНР» проехали в 9 часов. В «серой зоне» через каждые 5 метров стоят таблички, предупреждающие о заминированных полях.

«В который раз убеждаюсь, что через Еленовку ехать гораздо проще», – отметила Татьяна.

«Раньше по этой трассе из Донецка ездили на море», – вспомнила она.

В «ДНР» время московское, в «серой зоне» Рыбины были в 8:30 по украинскому времени. В 9:00 украинский КПВВ «Новотроицкое» они уже прошли.

В целом на пересечение линии разграничения на авто ушло 5 часов, что семья посчитала очень хорошим результатом. «Замечательно, это великолепно просто в обстоятельствах, которые сейчас… Скоро будем дома», – прокомментировала Татьяна.

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