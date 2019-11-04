Бойцы Нацгвардии патрулируют Золотое (Фото)

На участке разведения войск №2 вблизи Золотого-4 (Луганская обл.) для обеспечения правопорядка и спокойствия мирных жителей бойцы Национальной гвардии Украины вместе с сотрудниками Национальной полиции Украины из состава Объединенных сил несут службу в усиленном режиме. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Несколько совместных пеших нарядов гвардейцев и полицейских патрулируют улицы Золотого-4. Также в населенном пункте задействованы круглосуточные мобильные блокпосты – для обеспечения правопорядка.

Напомним, 29 октября в Золотом началось разведение сил и средств, которое завершили 1 ноября. После этого силы и средства разведут в Петровском. Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал разведение сил у Золотого «хорошей новостью».

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