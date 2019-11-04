Мина, гранаты и 14 ружей: В полиции Славянска подвели итоги месячника сдачи оружия

В октябре жители Славянска добровольно сдали в полицию 14 ружей, 2 гранаты, мину и несколько сотен патронов. Об этом сегодня, 4 октября, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

В пресс-службе напомнили, что в октябре проходил месячник добровольной сдачи оружия.

«За этот период жители города и района добровольно выдали правоохранителям 14 охотничьих ружей (5 из них не были зарегистрированы), 2 гранаты, мину и более 300 патронов различного типа и калибра. Граждане, которые добровольно сдадут органам власти оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества освобождаются от уголовной ответственности согласно ч. 3 ст. 263 Уголовного Кодекса Украины», – отметили в полиции.

В пресс-службе также напомнили, что ч. 1 ст. 263 УК Украины предусмотрена ответственность за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

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