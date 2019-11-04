Второе чтение: Кабинет министров утвердил проект госбюджета-2020

Кабинет министров Украины утвердил проект закона о государственном бюджете на 2020 год для рассмотрения его во втором чтении в парламенте. Об этом сегодня, 4 ноября, на своей странице в Facebook заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Высшая ценность государства – социальный капитал, люди со всеми их достижениями. Именно поэтому, мы заложили в бюджет следующего года развитие стратегически важных направлений для людей. Одно из них – медицина. В частности, речь идет о системе экстренной медицинской помощи», – написал он.

«Бюджет-2020 впервые без повышения налогов и с сокращением дефицита, чтобы уменьшать долги, которые все должны отдавать. Мы отходим от такой практики. Мы будем больше зарабатывать внутри страны – за счет приватизации, внутренних и внешних инвестиций, либерализации рынков. В проекте много инновационных вещей, в которых заложена капитализация роста. За счет этого у нас будут средства, чтобы повышать социальные стандарты», – заявил Гончарук.

Премьер-министр сообщил, что весь состав правительства представит проект государственного бюджета на 2020 год онлайн. Презентация запланирована на 5 ноября.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект о бюджете на 2020 год, после этого в документ подали более 2,5 тыс. поправок.

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