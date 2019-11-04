На Донетчине избрали меру пресечения организатору международного канала торговли людьми

В Мариуполе избрали меру пресечения организатору международного канала торговли людьми. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

В пресс-службе отметили, что 1 ноября правоохранители успешно реализовали спецоперацию по пресечению незаконной деятельности гражданина Турции, который отправлял мариупольчанок для сексуальной эксплуатации в Швейцарию.

«С помощью месседжера мужчина вербовал женщин, обещая высокие заработки. Полицейские задержали злоумышленника с двумя "работницами" на выезде из Мариуполя. Организатору международного канала торговли людьми было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Спецмероприятия проводились в рамках операции "Мигрант"», – рассказали в полиции.

В субботу, 2 ноября, Жовтневый районный суд Мариуполя избрал меру пресечения иностранцу в виде 2 месяцев ареста с возможностью выйти под залог в размере 560 тыс. грн.

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