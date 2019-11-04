Выборы на неподконтрольном Донбассе и «формула Штайнмайера», – мнение эксперта

Пока отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) находятся не под контролем Украины, проведение выборов там невозможно по ряду причин. Об этом рассказала председатель правления Гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская.

«Легитимизация "формулы Штайнмайера" не означает согласия на проведение выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в скором времени. Подготовка к выборам в конфликтных зонах – это долгий процесс первоочередных шагов, которые очень важны. Оккупированные территории – это де-факто и де-юре означает, что выборов там не будет», – сказала она.

По ее словам, проведение выборов в ОРДЛО невозможно по ряду причин, в частности на выборах, которые организовываются по законодательству Украины, граждане должны иметь право обратиться в украинский суд, должны работать представители правоохранительной системы, а также работать банковская система, «где ходит гривна, а не российский рубль».

«У нас нет таких составляющих, как безопасность, в физическом и милитарном аспектах. Нет информационной безопасности. Я говорю не только о физическом присутствии украинских журналистов, но и о полноценном вещании, возможности иметь доступ к сайтам, прессе, телевидению. Если сегодня РФ, например, уже ограничивает интернет для собственных граждан, о чем мы можем говорить там», – отмечает Айвазовская.

«Если даже нет переходного правосудия, к кому должны будут обращаться граждане, если их избирательные права будут нарушены? Если нет представителей правоохранительной системы, кто будет обеспечивать общественный порядок? Не наблюдатели же ОБСЕ, у которых будет совсем другая функция в ходе избирательного процесса», – добавила эксперт.

Напомним, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма. 3 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным видеообращением к украинцам, чтобы пояснить политику власти по отношению к Донбассу и, что такое «формула Штайнмайера».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

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