В Горловке показали «сталинский» универмаг (Фото)

Жители неподконтрольной украинским властям Горловки Рита и ее муж показали, как сегодня выглядит одно из широко известных в городе зданий, а также его окрестности.

«Сталинский» универмаг находится на ул. Интернациональной (ведет к Донецку) в районе бывшей шахты «Кочегарка», по соседству со зданием бывшей шахтной столовой. Сейчас на бывшей столовой висит вывеска о продаже.

Здание универмага – целое, оно имеет неприглядный вид из-за оборванных рекламных плакатов. Двери закрыты замками и решетками. «Монументальное здание… Конечно, сейчас уже фасад – не то что было. В 50-е годы здесь было очень бойкое место, здесь стык дорог 3-х районов. Людей было очень много, универмаг пользовался популярностью», – поделился горловчанин.

Он вспомнил, что в советские времена в магазине можно было найти дефицитные товары. «Сейчас он находится в таком состоянии… Не такое оно плохое, но его нужно привести в порядок», – сказал житель Горловки.

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