ДТЭК Нефтегаз профинансировал замену окон в школах Мачуховской ОТГ

ДТЭК Нефтегаз в рамках программы социального партнерства на 2019 год профинансировал замену окон в школах Мачуховской ОТГ на энергоэффективные пластиковые стеклопакеты. Всего компания установила 70 новых окон в школах в с. Плоское и с. Полузирье, в которых обучаются более 150 учеников. В школе в с. Полузирье ремонты не проводились с 1993 года, сообщает пресс-служба ДТЭК.

«Замена окон в школах – это системный проект, который ДТЭК Нефтегаз реализует с 2018 года. В прошлом году было установлено 92 новых окна в Мачуховской общеобразовательной школе, где учатся более 280 детей с трех сел Мачуховской ОТГ – Мачух, Судиевки и Шевченков. Окна в школе не менялись уже более 30 лет – с момента ее строительства в 1987 году», – сообщили в пресс-службе.

Также в этом году в школе с. Полузирье заменили крышу по всему зданию, что было профинансировано за счет рентной платы, которую компания выплачивает в бюджет Мачуховской ОТГ.

«Всего за 9 месяцев 2019 года компания перечислила 4,86 млн грн ренты в бюджет Мачуховской ОТГ. Рентные средства и программы социального партнерства ДТЭК Нефтегаз помогают громаде реализовать много важных социальных проектов, которые улучшают уровень жизни людей», – отметили в пресс-службе.

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