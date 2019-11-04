Эстония продолжает поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией на Донбассе

Эстония продолжает поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией на Донбассе и в вопросе Крыма, а также на пути вступления в НАТО и ЕС. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 4 ноября, в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко в Киеве заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

«Мы никогда не примем оккупацию Крыма и те процессы, которые происходят на востоке Украины. Мы также не принимаем никакие исключения в плане территориальной целостности и суверенитета Украины», – сказал он.

«Эстония была первой страной, которая не признала легитимности выдачи российский паспортов в так называемых "ДНР" и "ЛНР". Мы считаем, что это искоренение национальных документов Украины. Российская агрессия должна быть признана на международных аренах и не отделяться от других обсуждений. Все должно быть четко: Россия – это агрессор, Украина – это жертва этой агрессии», – заявил Рейнсалу.

Министр иностранных дел Эстонии подчеркнул, что страны могут углублять взаимное сотрудничество. «В частности, у нас хорошее сотрудничество в оборонной сфере. Эстонские инструкторы в Украине обучают специалистов спецназа. Эстония также принимает у себя на трехнедельную реабилитацию украинских раненых», – отметил дипломат.

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