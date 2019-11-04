В Украине стартовал футбольный проект для девочек с интеллектуальной инвалидностью (Фото)

ФК «Шахтер», Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA) и «Специальная Олимпиада Украины» объявили о старте совместного футбольного проекта для девочек с интеллектуальной инвалидностью. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

3 ноября проект презентовали в Новопечерской школе в Киеве, где на постоянной основе будут тренироваться 20 девочек с инвалидностью и особенностями развития.

Первое занятие посетил экс-игрок «Шахтера», а ныне ассистент тренера молодежного состава Геннадий Зубов. Он помог организовать несколько упражнений, пообщался и сфотографировался с детьми, вручил им подарки от Shakhtar Social.

«Очень приятно, что проводятся такие мероприятия. Они развивают детей и улучшают координацию. Рад, что приглашают, и всегда с удовольствием иду навстречу подобным проектам. Считаю, это эффективно и по-человечески правильно. Мы провели очень хороший утренний урок. Некоторые девочки довольно неплохо обращаются с мячом, отдают точные передачи и попадают по воротам. На первых занятиях нужно объяснить, какие упражнения нужны, как выполнять то или иное задание, и дальше уже в процессе им будет легче делать то, что говорит тренер и педагог. Все гениальное просто: нужно вести себя с детьми естественно, направлять и во всем помогать. В этом нет никаких сложностей. Любые развивающие упражнения можно делать каждый день, и, уверен, они пойдут только на пользу», – отметил Геннадий Зубов.

«Сокращение гендерного неравенства в спорте – очень важное дело. В прошлом году вместе с U-Report мы провели опрос среди молодежи: около 30% девушек считают футбол исключительно мужским видом спорта, но при этом 45% девушек любили гонять мяч в детстве. Не должно быть такого гендерного разделения. В новом проекте мы пошли дальше и хотим поддержать девочек с интеллектуальной инвалидностью, дать им возможность заниматься футболом, социализироваться и развиваться», – сказал, в свою очередь, представитель Фонда ООН в области народонаселения в Украине Хайме Надаль.

«UNFPA, Special Olympics Ukraine и Shakhtar Social объединены одним видением: в футбол могут играть все, независимо от пола, физических и ментальных способностей. В рамках проекта "Давай, играй!" мы проводим регулярные бесплатные тренировки с хорошими тренерами и необходимым инвентарем. На наших занятиях дети не только развиваются физически, но и социализируются, приобретают навыки работы в команде», – отметила директор Shakhtar Social Инна Хмызова.

«Ежедневно благодаря спорту особые дети открывают в себе новые таланты и возможности, превосходят собственные показатели, уничтожают барьеры и предубеждения. Женский футбол стремительно набирает обороты в мире. Все больше девушек выбирают именно этот вид спорта, и неслучайно в этом году украинская женская сборная по футболу завоевала золотые медали на Всемирных летних играх в Абу-Даби. Поэтому мы даем жизнь уникальному проекту. Участие девочек в нем бесплатно. Мы верим, что люди с недостатками интеллектуального развития могут достичь успеха и сделают это, если дать им такой шанс», – сказал исполнительный директор «Специальной Олимпиады Украины» Андрей Пидварко.

Совместный проект стартовал в четырех городах Украины – Киеве, Мариуполе, Харькове и Ивано-Франковске. С девочками работают 4 тренера и 8 волонтеров «Давай, играй!» по адаптированной методике тренировок, специально разработанной для Disability Football.

Фото: пресс-служба ФК «Шахтер»

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