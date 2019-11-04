Разведение сил в Петровском перенесено, – Пристайко

Разведение сил и средств в Петровском (Донецкая обл.) перенесено из-за нарушения режима прекращения огня. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 4 ноября, в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
«По нашим оценкам, разведение должно было начаться сегодня, 4 ноября, но несколько дней назад были обстрелы в зоне разведения. Не просто обстрелы где-то, а конкретно в зоне разведения, что было зафиксировано миссией ОБСЕ. Поэтому мы были вынуждены перенести это разведение на тот период, когда снова, как мы договорились в 2016 году, будет достигнут 7-дневный период тишины», – сказал он.
«Как только будет достигнут этот период, мы будем готовы к следующему этапу разведения», – заявил Пристайко.
Глава МИД Украины подчеркнул, что после разведения в Петровском будут завершены все предусловия для проведения встречи лидеров в Нормандском формате.
«Рассчитываем, что Российская Федерация все-таки найдет на этот раз время для того, чтобы четыре лидера встретились. Наши немецкие и французские коллеги готовы к этой встрече. Очевидно, что президент Зеленский тоже готов к этой встрече», – отметил глава украинского дипведомства.
Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!
Читайте также:
- Когда разведение сил в Станице Луганской можно будет назвать успешным, – мнение
- Депутат Госдумы РФ в районе разведения в Золотом: В Раде обратятся в СБУ (Фото)
- Разведение сил и средств у Петровского: Украинская сторона СЦКК заявила о провокации
- Политолог назвал одну из главных проблем в достижении мира на Донбассе
- Катериновка: Что происходит после разведения войск вблизи Золотого (Фото)
- Режим «желтый» в Золотом отменять не будут, – ОТУ «Север»
- Ни в ТКГ, ни в Генштабе ВСУ пока не обсуждаются другие участки разведения сил, – Наев
- Украина запланировала открытие КПВВ «Золотое»
Комментарии