Разведение сил в Петровском перенесено, – Пристайко

Разведение сил и средств в Петровском (Донецкая обл.) перенесено из-за нарушения режима прекращения огня. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 4 ноября, в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«По нашим оценкам, разведение должно было начаться сегодня, 4 ноября, но несколько дней назад были обстрелы в зоне разведения. Не просто обстрелы где-то, а конкретно в зоне разведения, что было зафиксировано миссией ОБСЕ. Поэтому мы были вынуждены перенести это разведение на тот период, когда снова, как мы договорились в 2016 году, будет достигнут 7-дневный период тишины», – сказал он.

«Как только будет достигнут этот период, мы будем готовы к следующему этапу разведения», – заявил Пристайко.

Глава МИД Украины подчеркнул, что после разведения в Петровском будут завершены все предусловия для проведения встречи лидеров в Нормандском формате.

«Рассчитываем, что Российская Федерация все-таки найдет на этот раз время для того, чтобы четыре лидера встретились. Наши немецкие и французские коллеги готовы к этой встрече. Очевидно, что президент Зеленский тоже готов к этой встрече», – отметил глава украинского дипведомства.

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