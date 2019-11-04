Это нарушение: В МИД Украины обещают реакцию на визит депутата Госдумы РФ на Донбасс

Министерство иностранных дел Украины официально отреагирует на посещение зоны разведения сил и средств на Донбассе российским депутатом. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 4 ноября, в ходе пресс-конференции в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
«Поездка депутата парламента России – это нарушение всех норм. Это наша территория, на которую он приехал без разрешения. И это повлечет обязательно официальную реакцию Министерства иностранных дел», – прокомментировал глава МИД Украины.
Пристайко также проинформировал, что разведение сил и средств в Петровском (Донецкая обл.) перенесено из-за нарушения режима прекращения огня.
Как сообщалось ранее, в районе разведения сил и средств в Золотом (Луганская обл.) был замечен депутат Государственной Думы России Алексей Журавлев. В связи с этим народный депутат Украины Ирина Геращенко намерена обратиться в СБУ.
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