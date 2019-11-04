В Сватово горел автомобиль

В Сватово (Луганская обл.) в частном дворе горел автомобиль. Спасатели ликвидировали возгорание. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Луганской области.

«3 ноября в 22:14 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в частном дворе по адресу: г. Сватово, пер. Надежды. Прибыв на место происшествия, спасатели 19-й государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области установили, что во дворе частного домовладения горит легковой автомобиль "ВАЗ" и существует угроза для жилого дома и летней кухни», – говорится в сообщении.

В ГСЧС также добавляют, что пожар локализован в 22:20 и ликвидирован в 22:25. К ликвидации привлекались 11 пожарных и 2 единицы техники. Причины возникновения пожара выясняют специалисты.

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