На Донетчине нетрезвая женщина оставила в такси ребенка

В Краматорске 3 ноября нетрезвая женщина оставила в такси 5-летнего ребенка. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщает пресс-служба батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска.

Сообщается, что в воскресенье, 3 ноября, около 21 часа водитель одной из служб такси в Краматорске подвозил нетрезвую женщину с 5-летней девочкой. Прибыв по заявленному адресу, женщина вышла из машины, сказала, что вернется, и исчезла.

Водитель ждал возвращения пассажирки, а спустя 20 минут решил позвонить в полицию.

Патрульные прибыли на вызов и действительно, информация, озвученная заявителем подтвердилась.

«После длительного стука в дверь, их открыла та самая женщина, которая со слов таксиста, и оставила малышку. Сообщила, что матерью ей не является, назвалась крестной и сказала, что мать находится в состоянии алкогольного опьянения в другом месте. К счастью, девочка была в хорошем настроении и не нуждалась в пище или одежде. Чтобы маленькая не боялась по дороге в детскую больницу, куда полицейские отвезли ее на осмотр к медикам, ее развлекали и показывали мультфильмы», – рассказали в пресс-службе.

О происшествии патрульные уведомили сотрудников ювенальной превенции.

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