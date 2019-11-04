Разведение сил на Донбассе: Пристайко пояснил роль ОБСЕ и сложность фиксации обстрелов

Украинская сторона полностью признает отчеты ОБСЕ относительно нарушений режима тишины на Донбассе, особенно в зоне разведения сил и средств. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 4 ноября, в ходе пресс-конференции в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Органом, с чем мы все согласились, который будет отслеживать и независимо признавать наличие или отсутствие обстрелов, является СММ ОБСЕ. Наш штаб пересчитывает все обстрелы и приводит данные. Иногда, когда мы говорим [об обстрелах в зоне ООС], мы забываем одну важную фразу – "в зоне разведения"», – сказал он.

«Также ведется подсчет в зоне разведения в Петровском, где определен этот квадрат безопасности. Если в этом месте не будет обстрелов, которые зафиксирует миссия ОБСЕ, а все стороны признают их независимость и незаангажированность, тогда с этого момента начинается разведение», – заявил Пристайко.

По его словам, бывает, что ОБСЕ фиксирует обстрелы в зоне ООС, но украинские военные не подтверждают, что они были в зоне разведения. «Иногда бывает, миссия ОБСЕ говорит, что были обстрелы, а штаб ООС не зафиксировал. Не потому что кто-то это специально делает, просто вопрос фиксации иногда делается на слух – в таком-то районе, примерно в таком-то направлении произошли обстрелы. На каком расстоянии, очень сложно определить», – отметил дипломат.

«Если это обстрелы из стрелкового оружия и это одиночный факт, его могут зафиксировать, что прозвучал, но точно определить дистанцию очень сложно даже для экспертов. Не забудьте, что патрули ОБСЕ не в каждой точке пребывают, их патрули сейчас немного стянуты к трем точкам, где идет разведение – в Золотое, Петровское и Станицу Луганскую. Сейчас их там больше, но, в принципе, очень тяжело на такой большой территории в 400 км точно определить, на каком расстоянии и на какой дистанции, в каком конкретном месте кто-то выстрелил из стрелкового оружия. Но мы согласились, что последнее слово за СММ ОБСЕ», – добавил глава МИД Украины.

Пристайко проинформировал, что разведение сил и средств в Петровском (Донецкая обл.) перенесено из-за нарушения режима прекращения огня, а начнется оно только после того, как будет соблюден 7-дневный режим тишины.

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