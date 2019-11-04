У жителя Покровского района изъяли гранаты и патроны

Житель Покровского района хранил дома гранаты и патроны. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что в минувшую субботу к правоохранителям обратилась 72-летняя жительница с. Новоелизаветовка. Женщина сообщила, что ее 44-летний сын сохраняет боеприпасы.

На место выехала следственно-оперативная и взрывотехническая группы.

«Во время осмотра места происшествия были обнаружены два предмета, похожие на корпуса гранат Ф-1, два предмета, похожие на запалы к гранате и предметы, похожие на боеприпасы в количестве 284 штук. По словам владельца этого арсенала, эти боеприпасы он нашел возле села и решил оставить себе», – рассказали в полиции.

Обнаруженные боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу, а в отношении мужчины открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

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