Вблизи КПВВ «Станица Луганская» завершена укладка металлоконструкций моста (Фото)

Вблизи контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) завершена укладка металлоконструкций моста. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.
«3 ноября работники ООО "Укртрансмост" закончили укладку конструкций основной части моста через реку Северский Донец», – говорится в сообщении.
Также ими проводились сварочные работы на металлических конструкциях моста.
Как сообщалось ранее, с украинской стороны подходят к завершению подготовительные работы по восстановлению разрушенного пролета моста на участке разведения № 1.
Напомним, восстановление разрушенного моста началось 2 сентября. А 4 октября в Станице Луганской открыли временный обходной мост вблизи КПВВ.
Восстановление разрушенного моста в Станице Луганской планируют завершить до 15 ноября. За ремонтом моста у Станицы Луганской можно наблюдать онлайн. Также сообщалось, что восстановление разрушенной части моста вблизи КПВВ «Станица Луганская» идет по графику, задержек нет.
Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!
Читайте также:
- На КПВВ «Станица Луганская» появились новые информационные стенды (Фото)
- На мосту в Станице Луганской начался монтаж второй металлоконструкции (Фото)
- Восстановление моста у КПВВ «Станица Луганская»: Ведется сварка конструкций одной из опор (Фото)
- Вблизи КПВВ «Станица Луганская» продолжается возведение новых опор моста (Фото)
Комментарии