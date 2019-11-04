Вблизи КПВВ «Станица Луганская» завершена укладка металлоконструкций моста (Фото)

Вблизи контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) завершена укладка металлоконструкций моста. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«3 ноября работники ООО "Укртрансмост" закончили укладку конструкций основной части моста через реку Северский Донец», – говорится в сообщении.

Также ими проводились сварочные работы на металлических конструкциях моста.

Как сообщалось ранее, с украинской стороны подходят к завершению подготовительные работы по восстановлению разрушенного пролета моста на участке разведения № 1.

Напомним, восстановление разрушенного моста началось 2 сентября. А 4 октября в Станице Луганской открыли временный обходной мост вблизи КПВВ.

Восстановление разрушенного моста в Станице Луганской планируют завершить до 15 ноября. За ремонтом моста у Станицы Луганской можно наблюдать онлайн. Также сообщалось, что восстановление разрушенной части моста вблизи КПВВ «Станица Луганская» идет по графику, задержек нет.

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