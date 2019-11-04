И взрослые, и дети: В ОБСЕ назвали число жертв войны на Донбассе

На Донбассе с начала 2019 года зафиксированы 137 жертв вооруженного конфликта среди гражданского населения. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном сегодня, 4 ноября.

«Миссия подтвердила сообщения о 14 жертвах среди гражданского населения (все получили ранения), в том числе 5 мальчиков и 2 девочки, которые были ранены вследствие срабатывания мин и неразорвавшихся боеприпасов. Детей, в особенности мальчиков, часто привлекают мины и неразорвавшиеся боеприпасы; они ошибочно принимают их за игрушки или ценные предметы. С начала 2019 года количество подтвержденных СММ жертв среди гражданского населения составляет 137 человек: 16 погибших и 121 раненый», – говорится в отчете.

Кроме того сообщается, что в период с 14 по 27 октября СММ зафиксировала около 16 200 нарушений режима прекращения огня, в том числе примерно 3 500 взрывов, по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом, когда было зафиксировано примерно 17 тыс. таких нарушений, включая ориентировочно 3 200 взрывов.

Как сообщалось ранее, по данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, в связи с вооруженным конфликтом на Донбассе по состоянию на 11 сентября погибли 3 045 гражданских лиц.

По данным ООН, в Украине на шестом году боевых действий на Донбассе число жертв среди мирных жителей превысило три тысячи и составляет 3 330 убитых.

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