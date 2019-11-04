На Донбассе в 2019 году обстрелами повреждены 11 школ и 3 детсада, – ОБСЕ

С начала 2019 года в Донецкой и Луганской областях в результате боевых действий были повреждены 11 школ и 3 детских сада. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, обнародованном сегодня, 4 ноября.

«Наблюдатели видели повреждения зданий 2 действующих школ в Александровке и Золотом вследствие огня из стрелкового оружия. С начала года Миссия зафиксировала повреждения зданий 14 действующих учебных заведений, в том числе 11 школ и 3 детских садов, по обе стороны линии соприкосновения вследствие обстрелов и огня из стрелкового оружия», – говорится в отчете.

Кроме того, как отмечают в ОБСЕ, под угрозой по-прежнему находятся и другие гражданские объекты в расположенных вблизи линии разграничения населенных пунктах. «В частности, в Докучаевске, где в 2019 году наблюдатели видели повреждения 50 гражданских объектов вследствие обстрелов и огня из стрелкового оружия», – уточняется в отчете.

Напомним, по данным ОБСЕ, на Донбассе за последние 5 лет вооруженного конфликта пострадали более 700 учебных заведений. По данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ/UNICEF), на Донбассе с начала 2019 года в 4 раза участились атаки на школы по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, что вызывает психологические травмы у учеников и подвергает их опасности.

Как сообщалось ранее, на Донбассе 446 тысяч детей проживают в 20-километровой зоне по обе стороны от линии разграничения, которая сильно загрязнена минами и другими взрывоопасными пережитками войны, и подвергаются опасности.

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