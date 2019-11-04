Общение с гражданами, работа с личным составом: Как пограничники борются с коррупцией на КПВВ «Станица Луганская»

На контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» (Луганская обл.) пограничники проводят профилактическую работу по предупреждению коррупционных проявлений. Об этом сегодня, 4 ноября, со ссылкой на пресс-службу Лисичанского пограничного отряда, сообщает пресс-служба Станично-Луганской райгосадминистрации.

Пограничники напоминают, что это единственный контрольный пункт, функционирующий в пределах Луганской области для пересечения линии разграничения. Ежедневно КПВВ «Станица Луганская» пересекает более 10 тыс. граждан. «Поэтому, здесь сосредоточено максимально сил и средств Лисичанского погранотряда для обеспечения ритмичности в пропуске и минимизации времени ожидания граждан для прохождения проверочных операций, благодаря чему повышен уровень составляющей безопасности, что является приоритетной задачей пограничников. Значительное внимание уделяется и профилактической работе по предупреждению коррупционных проявлений в КПВВ "Станица Луганская"», – говорится в сообщении.

Так, среди основных мероприятий, проводимых с личным составом, привлеченным к исполнению обязанностей службы, это: индивидуальные беседы, анонимные анкетирования об условиях несения службы, уровень материального обеспечения, условия проживания и мотивированность, наличие коррупционных рисков в коллективе; лекционные занятия с целью повышения осведомленности в области антикоррупционного законодательства.

Кроме того, работа по профилактике коррупционных проявлений проводится и с гражданами, которые пересекают КПВВ: общение с гражданами для мониторинга общественного мнения, разъяснение ответственности за предложение дачи взятки должностному лицу.

Также пограничники напоминают, что прохождение контроля в КПВВ является бесплатным и не требует никакой оплаты. В случае, если вы стали свидетелем коррупционного проявления со стороны военнослужащих пограничного отряда, просят сообщать об этом на телефон службы «Доверие» по телефону (044) 527-63-63.

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