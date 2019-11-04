Самый большой ЦПАУ в Украине: Как выглядит «Мультицентр» Мариуполя (Фото)

Недавно открытый социальный офис «Мультицентр» в Мариуполе уже стал магнитом для жителей и гостей города. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Новый Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) находится в Левобережном районе. «Он уже стал магнитом для жителей и гостей Мариуполя. Футуристический дизайн здания бывшего кинотеатра "Союз", сохранившееся мозаичное панно, музыкальный светодинамический фонтан, детская площадка, зоны отдыха и великолепные панорамные виды с крыши...», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что современный социальный офис «Мультицентр» – не только самый большой ЦПАУ в Украине. «Это масштабный проект, реализованный в Левобережном районе за все годы независимости Украины», – уточняется в сообщении.

Напомним, 30 октября в открытии социального офиса «Мультицентр» в Мариуполе участвовал президент Украины Владимир Зеленский.

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