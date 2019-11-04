Еще одно условие: Что требует Россия для встречи в Нормандском формате

До проведения встречи в Нормандском формате Россия требует согласовать документ, который станет своеобразным итогом проведения саммита. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 4 ноября, в ходе пресс-конференции в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Не выставляются никаких дополнительных требований. Есть требование по подготовке документа, который лидеры рассмотрят. В сентябре, когда мы договаривались, было всего два требования: это согласование "формулы Штайнмайера" и разведение на трех участках. Мы завершаем сейчас третий участок», – сказал он.

«Российская сторона сейчас начинает говорить о документе, который стороны должны согласовать, чтоб лидеры с ним работали. Этого требования не было. Хотя, в принципе, если это документ, который будет по результатам встречи, это можно подготовить, чтобы лидеры с чистого листа не начинали писать результат. Мы готовы к этой встрече и надеемся, что, если не будет обстрелов с той стороны, мы сможем отсчитать 7 дней и начать разведение в Петровском», – заявил Пристайко.

Глава МИД Украины проинформировал, что разведение сил и средств в Петровском (Донецкая обл.) перенесено из-за нарушения режима прекращения огня, а начнется оно только после того, как будет соблюден 7-дневный режим тишины.

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