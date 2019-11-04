Еще одно условие: Что требует Россия для встречи в Нормандском формате

До проведения встречи в Нормандском формате Россия требует согласовать документ, который станет своеобразным итогом проведения саммита. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 4 ноября, в ходе пресс-конференции в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
«Не выставляются никаких дополнительных требований. Есть требование по подготовке документа, который лидеры рассмотрят. В сентябре, когда мы договаривались, было всего два требования: это согласование "формулы Штайнмайера" и разведение на трех участках. Мы завершаем сейчас третий участок», – сказал он.
«Российская сторона сейчас начинает говорить о документе, который стороны должны согласовать, чтоб лидеры с ним работали. Этого требования не было. Хотя, в принципе, если это документ, который будет по результатам встречи, это можно подготовить, чтобы лидеры с чистого листа не начинали писать результат. Мы готовы к этой встрече и надеемся, что, если не будет обстрелов с той стороны, мы сможем отсчитать 7 дней и начать разведение в Петровском», – заявил Пристайко.
Глава МИД Украины проинформировал, что разведение сил и средств в Петровском (Донецкая обл.) перенесено из-за нарушения режима прекращения огня, а начнется оно только после того, как будет соблюден 7-дневный режим тишины.
Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!
Читайте также:
- Разведение сил на Донбассе: Пристайко пояснил роль ОБСЕ и сложность фиксации обстрелов
- Разведение сил в Петровском перенесено, – Пристайко
- Когда разведение сил в Станице Луганской можно будет назвать успешным, – мнение
- Депутат Госдумы РФ в районе разведения в Золотом: В Раде обратятся в СБУ (Фото)
- Разведение сил и средств у Петровского: Украинская сторона СЦКК заявила о провокации
- Политолог назвал одну из главных проблем в достижении мира на Донбассе
- Катериновка: Что происходит после разведения войск вблизи Золотого (Фото)
- Режим «желтый» в Золотом отменять не будут, – ОТУ «Север»
- Ни в ТКГ, ни в Генштабе ВСУ пока не обсуждаются другие участки разведения сил, – Наев
- Украина запланировала открытие КПВВ «Золотое»
Комментарии