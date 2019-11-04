Выезд на неподконтрольный Донбасс: Пограничники назвали основные причины непропуска

Сегодня, 4 ноября, пограничники Украины напомнили гражданам о наиболее распространенных причинах непропуска на временно неподконтрольные украинской власти территории (НКТ) Донбасса при пересечении линии разграничения. Об этом сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда на своей странице в Facebook.

Так, несмотря на осведомленность в украинском законодательстве, граждане продолжают попытки пересечь контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), имея проблемы с документами. На прошлой неделе, у двух граждан Украины во время контрольно-проверочных процедур пограничниками из состава Объединенных сил были выявлены признаки подделки паспортных документов на странице с 3-м возрастным фото. «В связи с этим напоминаем о необходимости своевременной замены фотографий законным путем, а не методом самостоятельных манипуляций с документами», – говорится в сообщении.

Также пограничники напомнили, что, при необходимости одному из родителей выехать на НКТ с несовершеннолетним ребенком, нужно иметь при себе разрешение установленного образца второго родителя.

Кроме этого – пограничниками Донецкого отряда был выявлен факт нарушения въезда-выезда на НКТ с РФ через закрытый пункт пропуска. За такие действия гражданин понесет административную ответственность по ч. 1 ст. 204-2 КУоАП (Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее).

Также граждане продолжают нарушать закон в вопросе перемещения через линию разграничения боеприпасов. «Так, накануне на въезд с НКТ по маршруту Ясиноватая-Харьков прибыл гражданин за рулем автомобиля. Во время работы совместной досмотровой группы в составе пограничников и представителей ГФСУ произошло срабатывание служебной собаки, в результате чего в личных вещах мужчины с сокрытием было выявлено 9 охотничьих патронов, переданных в дальнейшем Нацполиции. Мы же, в свою очередь, напоминаем, что перемещение через линию разграничения любых боеприпасов (в том числе охотничьих) запрещено», – рассказали в пресс-службе.

Донецкий погранотряд обращается к гражданам с призывом соблюдать законодательство, быть внимательными к наличию всех документов при планировании путешествия, чтобы в его процессе не возникало трудностей или проблем.

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