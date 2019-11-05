В Бахмуте полиция сообщила о подозрении 21 участнику НВФ

Полицейские Бахмута (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) с начала этого года сообщили о подозрении 21 участнику незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

«Большинство фигурантов ради денег осуществляли фильтрационные мероприятия на блокпостах в городе и районе во время оккупации», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в основном все участники примкнули к НВФ ради денег и продуктов питания, но когда поняли, что пропаганда отличается от реальности, покинули ряды незаконных формирований.

«После тщательной проверки на предмет того, что за время пребывания в рядах так называемой "ДНР" человек не совершил преступлений против мирного населения, подследственные получат шанс на жизнь без тюрьмы», – уточнили правоохранители.

В полиции напомнили, что согласно ч. 6 ст. 260 УК Украины, освобождается от уголовной ответственности лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, если оно добровольно вышло из такого формирования и сообщило о его существовании в органы государственной власти или органы местного самоуправления.

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