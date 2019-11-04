«Еленовка в Донецк – ***а»: Ситуация в пунктах пропуска днем 4 ноября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 4 ноября, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
- Алексей: «10:34. "Каргилл" в Донецк чуть дальше 2 туалета»;
- Gennadiy: «12:42. На "Каргилле" льготникам делать нечего, перевозы пропускают друг друга, льготка стоит, погранцы отгавкиваются, что типа не их прерогатива, с грудничком пропустить вперед перевозов отказались, только щербатый ***н с блокпоста ходит считает перевозов (кассу)»;
- Александер: «13:31. "Каргилл" в Донецк. Полная ***а. Приехал был 38-м, стою три часа, еще не проехал».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
- Daniel: «11:26. Новотроицк на въезд пусто.… На ДНР на въезд 80 машин»;
- Irina: «12:30. Еленовка – на выезд – после первого туалета еще 10 машин. Льготки нет»;
- Андрей: «13:46. Еленовка в Донецк – ***а».
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):
- Максим: «11:44. Гнутово в Украину 20».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!
Читайте также:
Комментарии