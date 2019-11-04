Как получить статус ребенка пострадавшего от войны на Донбассе: Пошаговая инструкция

В Украине более 33 тыс. детей пострадали от вооруженного конфликта на Донбассе и уже имеют соответствующий статус. Таковы данные Министерства социальной политики Украины. В то же время, неправительственные организации говорят о как минимум 200 тыс. детей, которые имеют право получить такой статус. Юристы Украинской Хельсинкской группы по правам человека (УХГПЧ) разработали удобную пошаговую инструкцию, которая поможет в получении соответствующего статуса, сообщается сегодня, 4 ноября, на странице УХГПЧ в Facebook.

Так, юристы отмечают, что пока в Украине сам статус не предусматривает конкретных льгот, но его получение будет способствовать формированию государственной политики в сфере защиты детей. Статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов предоставляется пожизненно, поэтому перспектива, что в будущем такие дети получат определенные преимущества от государства. «Каждый ребенок, пострадавший в результате военных действий и вооруженных конфликтов, должен быть защищен», – подчеркивается в сообщении.

Юристы УХГПЧ проанализировали ныне существующее законодательство и разработали удобную пошаговую инструкцию, которая поможет получить соответствующий статус.

Также, получить помощь в оформлении статуса можно в общественных приемных УХГПЧ, контакты которых можно посмотреть по ссылке.

Инфографика: УХГПЧ

Как сообщалось ранее, по мнению правозащитников, статус ребенка, пострадавшего от войны на Донбассе, необходим для дальнейшей реабилитации. В настоящее время статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, не обеспечен ни финансово, ни льготами.

Напомним, в Министерстве социальной политики подтвердили, что статус ребенка, пострадавшего в военном конфликте, не дает никаких привилегий. Поэтому, говорят, регистрировать «детей войны» родители не спешат. Но чиновники уверяют: вскоре льготы появятся.

Статус ребенка, пострадавшего от военных действий, дается один раз и на всю жизнь.

Как сообщалось, в Украине среди детей-переселенцев 35 тысяч потенциальных кандидатов на получение статуса пострадавших вследствие военных действий. На текущий момент такой статуc получили 1665 детей.

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