Сайдик призвал стороны ускорить разведение войск в Петровском

Специальный представитель главы ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик настоятельно призвал стороны как можно быстрее начать разведение сил и средств вблизи Петровского (Донецкая обл.). Об этом сегодня, 4 ноября, сообщает пресс-служба ОБСЕ.
«Я приветствую завершение вывода сил и средств из района разведения в Золотом и начало процесса по разминированию. Воодушевленный прогрессом в Станице-Луганской и Золотом, я настоятельно призываю стороны сделать все необходимое для скорейшего возобновления процесса разведения в районе Петровского», – заявил Сайдик.
Он выразил уверенность в том, что выполнение обязательств, предусмотренных в рамочном решении Трехсторонней контактной группы (ТКГ), относительно разведения сил и средств, будет способствовать укреплению доверия между сторонами и мирному урегулированию конфликта на Донбассе.
Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко проинформировал, что разведение сил и средств в Петровском (Донецкая обл.) перенесено из-за нарушения режима прекращения огня, а начнется оно только после того, как будет соблюден 7-дневный режим тишины.
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