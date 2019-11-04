Сайдик призвал стороны ускорить разведение войск в Петровском

Специальный представитель главы ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик настоятельно призвал стороны как можно быстрее начать разведение сил и средств вблизи Петровского (Донецкая обл.). Об этом сегодня, 4 ноября, сообщает пресс-служба ОБСЕ.

«Я приветствую завершение вывода сил и средств из района разведения в Золотом и начало процесса по разминированию. Воодушевленный прогрессом в Станице-Луганской и Золотом, я настоятельно призываю стороны сделать все необходимое для скорейшего возобновления процесса разведения в районе Петровского», – заявил Сайдик.

Он выразил уверенность в том, что выполнение обязательств, предусмотренных в рамочном решении Трехсторонней контактной группы (ТКГ), относительно разведения сил и средств, будет способствовать укреплению доверия между сторонами и мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко проинформировал, что разведение сил и средств в Петровском (Донецкая обл.) перенесено из-за нарушения режима прекращения огня, а начнется оно только после того, как будет соблюден 7-дневный режим тишины.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: