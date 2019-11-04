Донетчина: НВФ обстреляли беспилотник ОБСЕ в районе Чермалыка

Сегодня, 4 ноября, в районе населенного пункта Чермалык (Донецкая обл.) незаконные вооруженные формирования (НВФ) обстреляли из стрелкового оружия беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Квадро» Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Представителям Миссии пришлось вынужденно посадить БПЛА на месте взлета. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

«Сегодня, представители Миссии с помощью БПЛА типа "Квадро" наблюдали за ситуацией в районе населенного пункта Чермалык Донецкой области. Когда летательный аппарат пересек линию разграничения и выполнял свои функции на временно оккупированной территории, в 12:09, противник выпустил в его сторону восемь очередей из стрелкового оружия, а через семь минут – еще 5 очередей», – говорится в сообщении.

Кроме того, по информации ООС, НВФ совершили попытки влиять на работу БПЛА средствами радиоэлектронной борьбы.

В результате, представители СММ ОБСЕ, чтобы предотвратить потерю беспилотного летательного аппарата, вынуждены были посадить его в месте взлета, в районе Чермалыка.

«Такие действия вооруженных формирований Российской Федерации связаны с намерениями скрыть свою противозаконную деятельность на временно оккупированной территории Украины», – отмечается в сообщении.

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