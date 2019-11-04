Мобильные офисы Ощадбанка в Донецкой и Луганской областях: Куда приедут (График)

В Донецкой и Луганской областях, с 4 по 8 ноября, вблизи линии разграничения будут работать мобильные подразделения «Ощадбанка». Об этом сегодня, 4 ноября, сообщает общественная организация «Донбасс SOS» на своей странице в Facebook.

Так, в Донецкой области с 4 по 8 ноября мобильное отделение «Ощадбанка» будет работать в Бахмуте (до переименования – Артемовск), ул. Мира, 50.

Подразделение банка будет работать с 9:30 до 15:00.

В Луганской области мобильное отделение «Ощадбанка» будет работать:

4, 6 и 8 ноября – в Золотом Попаснянского района, Золотовский горсовет;

5 ноября – в поселке Трехизбенка Новоайдарского р-на;

7 ноября – в поселке Нижнее Попаснянского района, Нижненский сельский совет.

Режим работы отделения банка во всех пунктах в Луганской области с 9:00 до 15:00, перерыв – с 12:00 до 13:00.

Как уточнили в общественной организации, мобильные отделения предоставляют широкий спектр банковских услуг, в частности по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS- терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и др.

Ранее сообщалось, что «Ощадбанк» готов выезжать броневиками в «Л-ДНР» для выплат украинских пенсий жителям неподконтрольной украинским властям территории Донбасса, но существует проблема с обеспечением безопасности работников банка.

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