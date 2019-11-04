В «Л-ДНР» будут проверять целевое использование «гуманитарной» помощи из РФ

На неподконтрольной украинским властям территории Донбасса готовятся к проверке российской комиссией целевого использования средств, доставленных «гумконвоями» из России, в том числе оружия и боеприпасов. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщил в ходе брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

«Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает об усилении командованием Вооруженных сил Российской Федерации контроля за использованием оккупационными войсками гуманитарной помощи и материально-технического имущества на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях», – сказано в сообщении.

По данным ГУР, в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейского корпуса ВС РФ началась подготовка к проверке комиссией Генерального штаба ВС РФ целевого использования материальных средств, доставленных в течение года из России «гуманитарными конвоями» и скрыто через неконтролируемые Украиной участки границы, в том числе, оружия и боеприпасов.

Кроме того, комиссия будет проверять информацию о возможном хищении «командованием» незаконных вооруженных формирований (НВФ) запасов военного имущества, в том числе, горюче-смазочных материалов и ремонтных комплектов для автомобильной техники.

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