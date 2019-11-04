В прифронтовом Зайцево врачи Красного Креста проведут прием жителей

В прифронтовом поселке Зайцево (Донецкая обл.) врачи мобильных клиник Международного Комитета Красного Креста (МККК), а также гуманитарной организации «Врачи мира» проведут прием жителей. Об этом сообщается на странице в Facebook военно-гражданской администрации (ВГА) Зайцево.

Уточняется, что прием будет проходить 6 ноября с 9:30.

«С 9:30 в здании администрации будет вести прием участковый терапевт, врач-хирург, МККК, организация "Врачи мира" – акушер, психолог», – сказано в сообщении.

Отмечается, что при необходимости местные жители могут сделать электрокардиограмму и анализ крови на сахар.

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