Стало известно, сколько пенсионеров в Украине получили субсидии за сентябрь

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в октябре направил на выплату жилищных субсидий пенсионерам более 155 млн грн. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщает пресс-служба ПФУ.

«В октябре 2019 года Пенсионный фонд Украины обеспечил выплату жилищных субсидий пенсионерам на оплату жилищно-коммунальных услуг в наличной форме за сентябрь 2019 года», – говорится в сообщении.

Так, субсидии в октябре получили 660,9 млн человек. На выплаты было направлено 155,1 млн грн.

Фото: пресс-служба ПФУ

Ранее сообщалось, что в Украине за третий квартал средний размер пенсионной выплаты вырос на 0,5% против 13,6% за первое полугодие.

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