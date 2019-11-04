Стало известно, сколько пенсионеров в Украине получили субсидии за сентябрь

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в октябре направил на выплату жилищных субсидий пенсионерам более 155 млн грн. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщает пресс-служба ПФУ.
«В октябре 2019 года Пенсионный фонд Украины обеспечил выплату жилищных субсидий пенсионерам на оплату жилищно-коммунальных услуг в наличной форме за сентябрь 2019 года», – говорится в сообщении.
Так, субсидии в октябре получили 660,9 млн человек. На выплаты было направлено 155,1 млн грн.
Фото: пресс-служба ПФУ
Ранее сообщалось, что в Украине за третий квартал средний размер пенсионной выплаты вырос на 0,5% против 13,6% за первое полугодие.
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