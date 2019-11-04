Украина готова забрать корабли, захваченные РФ в Керченском проливе, – Пристайко

Украина готова забрать свои военные корабли, захваченные РФ в Керченском проливе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 4 ноября, в ходе пресс-конференции в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Мы готовы забрать эти корабли. Более того, Министерство иностранных дел направило ноту [Российской Федерации], в которой просило назвать координаты, время, когда мы можем забрать свои корабли», – сказал он.

«Я хотел бы посмотреть, когда мы получим эти корабли, остались ли последствия обстрелов этих кораблей, и эта задержка связана с тем, что они постепенно ремонтируются и постепенно исчезают дыры от обстрелов наших боевых кораблей», – заявил Пристайко.

Месяц назад глава МИД Украины анонсировал, что захваченные у Керченского пролива корабли Россия вернет в ближайшее время.

Как сообщалось ранее, 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц, 35 украинцев вернулись на Родину, среди них – 24 украинских военнопленных моряка.

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