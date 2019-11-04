После разведения сил: Как в Катериновке и Золотом работает полиция

В прифронтовых Катериновке и Золотом-4 (Луганская обл.), расположенных вблизи зоны разведения сил и средств, сейчас работает 17 патрулей полиции и Нацгвардии. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 4 ноября, в ходе брифинга в Краматорске рассказал заместитель министра внутренних дел Вадим Троян.

По его словам, в Золотом-4 открыто отделение полиции. «Тут также работают группы быстрого реагирования. У нас там уже есть отделение полиции, которое мы открыли, и он работает. Также у нас есть совместные группы и пешие патрули Национальной гвардии и полиции. В Катериновке – тоже самое, у нас есть там патрули… За месяц в Катериновке было всего одно преступление. Это было несколько эпизодов с одним из мошенников, дело уже раскрыто. Других преступлений там не было», – сообщил он.

«В Золотом – 15 тыс. человек, в Золотом-4 – где-то 500 человек. В Золотом-4 у нас работает 4 патруля полиции, 2 патруля в Катериновке – это Национальная полиция, плюс совместные мобильные патрули с Национальной гвардией – их три, плюс пешие патрули. В целом на 15 тыс. человек в Золотом у нас работает, по нашим подсчетам, 17 патрулей. У нас все под контролем, ситуация спокойная и никаких проблем нет», – заявил Троян.

Напомним, 29 октября в Золотом началось разведение сил и средств, которое завершили 1 ноября. После этого силы и средства разведут в Петровском. Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал разведение сил у Золотого «хорошей новостью».

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