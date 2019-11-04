На Луганщине будут судить участника «силового блока ЛНР»

В Луганской области будут заочно судить жителя неподконтрольного Перевальска за участие в незаконных вооруженных формированиях (НВФ) «ЛНР». Об этом сегодня, 4 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.
Отмечается, что прокуратурой Луганской области в порядке специального предварительного расследования направлено в суд обвинение в отношении гражданина Украины, который в 2014 году примкнул к рядам участников НВФ и до сих пор продолжает незаконную деятельность на неподконтрольной украинской власти территории Луганщины.
Так, по материалам следствия, в январе 2017 года житель Перевальска добровольно вступил в «7-ю отдельную мотострелковую бригаду 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР», которая до сих пор дислоцируется в неподконтрольном Перевальске.
«На боевика возлагалась ответственность за действия военизированного подразделения при осуществлении вооруженного сопротивления силам и средствам, которые задействованы в проведении операции Объединенных сил», – отмечается в сообщении.
На основании собранных доказательств участник НВФ обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) и ч. 2 ст. 110 (совершение умышленных действий, по предварительному сговору группой лиц, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) УК Украины.
«Поскольку указанное лицо скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности, ему заочно сообщено о подозрении, подозреваемый объявлен в розыск и на основании постановления следственного судьи начато специальное досудебное расследование», – сказано в сообщении.
Санкция инкриминируемых статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
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