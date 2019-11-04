Разведение сил на Донбассе: Командующий ООС рассказал о ситуации в Золотом и Петровском

Разведение сил и средств на третьем участке в Петровском (Донецкая обл.) не будет угрожать безопасности мирного населения, и пройдет зеркально, как в Золотом (Луганская обл.). Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 4 ноября, в ходе пресс-конференции в Краматорске заявил командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко.
«По Золотому-4 противоположная сторона тоже отошла на определенные позиции. Ситуация под контролем. Мелькало, что они заняли нашли позиции, это неправда. Разведение сил и средств в Золотом произошло зеркально», – сказал он.
По его словам, сегодняшний запуск белой ракеты со стороны «ДНР» в Петровском – это провокация. «Была договоренность – 7 дней тишины. Не мы стреляли, стреляли они. Это зафиксировано ОБСЕ. Поэтому у нас разведение по плану: 7 дней тишины – разведем», – подчеркнул Кравченко.
«Населенный пункт с нашей стороны – это Богдановка. Он не входит в участок разведения. Там проживает 8 местных жителей. Петровское также не входит в участок разведения – оно занято вражеской стороной. По этому участку разведения населенных пунктов нет», – заявил командующий ООС.
Он акцентировал, что разведение сил и средств в районе Петровского не будет угрожать безопасности мирным жителям, и предположил, что, вероятнее всего, участники незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР» не покинут свои позиции в Петровском, поскольку этот населенный пункт не попадает под участок разведения.
Напомним, разведение сил и средств в Петровском (Донецкая обл.) перенесено из-за нарушения режима прекращения огня, а начнется оно только после того, как будет соблюден 7-дневный режим тишины.
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