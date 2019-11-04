Разведение сил и средств в Петровском: Названа новая дата

Процесс разведение сил и средств в районе Петровского (Донецкая обл.) может начаться 8 ноября, если будет соблюдаться 7-дневный режим тишины. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 4 ноября, в ходе брифинга в Краматорске заявил командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко.

«Сейчас стоит вопрос по разведению в Станице Луганской, Золотом-4 и Петровском. Дальше, какие участки попадут под разведение, будет решать Нормандский формат и Трехсторонняя контактная группа в Минске», – сказал он.

«Разведение войск – это первый шаг в комплексе мер по возвращению территорий. Сначала идет разведение, параллельно будет подниматься вопрос по возвращению контроля над границей и выборы – весь тот комплекс мер, который включает возвращение территорий и окончание войны. Это все должно идти синхронно», – заявил Кравченко.

Напомним, разведение сил и средств в Петровском (Донецкая обл.) перенесено из-за нарушения режима прекращения огня, а начнется оно только после того, как будет соблюден 7-дневный режим тишины.

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