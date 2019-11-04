На Донетчине нетрезвый водитель снес металлический забор

В Краматорске авто под управлением нетрезвого водителя перескочило через бордюр, зацепило дом и снесло металлический забор. ДТП произошло 2 ноября. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщает пресс-служба батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска.

«2 ноября патрульные получили вызов о ДТП без травмированных на улице Первая Горная в Краматорске. Выяснилось, что водитель авто Opel Vektra, нарушая ПДД, совершил ДТП и нанес немалый ущерб себе и другим гражданам. Полицию вызвали случайные прохожие, которые прогуливались неподалеку», – сообщили в полиции.

В пресс-службе также отметили, что 21-летний водитель имел признаки алкогольного опьянения, но проходить освидетельствование согласно действующему законодательству отказался.

«Поэтому получил протокол по ст. 130 КУоАП (Управление в нетрезвом состоянии) и протокол по ст. 124 КУоАП (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП). Далее его ждет суд», – резюмировали в пресс-службе.

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