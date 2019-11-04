В Украине больницы получили доступ к системе eHealth: Что это значит для пациентов

В Украине с 1 ноября к электронной системе здравоохранения eHealth (электронное здоровье) могут подключаться медицинские учреждения, в которых работают профильные врачи, такие как отоларинголог, хирург, невропатолог, офтальмолог и другие. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.
«Это первый шаг к тому, чтобы впоследствии каждый украинец мог свободно выбрать не только семейного врача, но и любого профильного специалиста в своем городе по направлению», – говорится в сообщении.
Так, по данным ведомства, более 1 400 учреждений по оказанию первичной медицинской помощи уже зарегистрированы в eHealth. Декларацию о выборе врача в эти заведения подали более 28 млн пациентов, которых обслуживают более 25 тыс. семейных врачей, педиатров и терапевтов.
Также уже присоединились к системе eHealth 1132 аптеки и 7 тыс. мест отпуска лекарств, в которых действует правительственная программа «Доступные лекарства».
«Поэтому все шаги на пути трансформации системы здравоохранения осуществляются через применение электронных инструментов. Программа медицинских гарантий заработает в полном объеме уже в 2020 году», – резюмируется сообщение.
Напомним, вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров совместно с министром здравоохранения Зоряной Скалецкой согласовали общий план приоритетов и действий по развитию системы eHealth. Ранее в Минздраве Украины обнародовали концепцию развития системы eHealth до 2023 года.
Как сообщалось, система eHealth, которая еще 2 года назад казалась в Украине невозможной, сегодня успешно работает. Пациенты уже чувствуют эти изменения и используют предоставленные им новые возможности.
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