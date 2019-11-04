«Роттердам+» позволил сэкономить бюджетные средства, – адвокат

Адвокат Ирина Одинец заявила, что введение ценообразующей формулы «Роттердам+» позволило стране сэкономить бюджетные средства, потому как позволила уменьшить бюджетные дотации государственным угольным шахтам и установила справедливую рыночную цену на электроэнергию для крупных промпотребителей. Об этом она сообщила в эфире одного из телеканалов, пишут «Українські новини».

Адвокат напомнила, что по формуле «Роттердам +» устанавливались цены на электроэнергию исключительно для промышленных потребителей. И отметила, что от ее внедрения потеряли только неэффективные энергозатратные предприятия, ведь государство перестало дотировать стоимость электроэнергии для них (в т.ч. благодаря тому, что в тарифе на электроэнергию была учтена реальная цена угля), и компании вынуждены были платить за нее рыночную цену.

«Поскольку все-таки, если мы говорим о том, что цена у государственных или у частных предприятий зависела от цены электроэнергии, а цена электроэнергии была дотированной, то есть, она была ниже, она была стабильно ниже. Если, например, цена дотируемая была 700-800 грн (цена угля государственных шахт), а на самом деле цена себестоимости на шахте была 3 700 грн, то эти 3 тыс. раньше покрывались из госбюджета», – пояснила Одинец.

Она отметила, что после введения формульного ценообразования государство смогло сэкономить бюджетные средства еще и потому, поскольку не тратило их на дотацию стоимости электроэнергии для крупных промышленных предприятий.

«С введением этой формулы стало понятно, что эта цена не может покрываться из госбюджета. Электроэнергия дороже продавалась, соответственно государственный бюджет меньше тратил на это», – сказала адвокат.

Напомним, ранее бывший председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк назвал дело «Роттердам+» местью бизнесмена Игоря Коломойского путем использования неэффективного, некомпетентного, незаконного давления с помощью Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). По его мнению, такие действия бизнесмена вызваны тем, что в период действия прозрачного рыночного ценообразования он недополучил прибыль от своих ферросплавных заводов, которые имеют большую энергоемкость.

Председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко заявила ранее, что формула «Роттердам+» позволила Украине сэкономить до 40 млрд грн, поскольку сдерживала рост тарифов на электроэнергию для населения.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!