ОБСЕ на границе с Россией и зоны безопасности: В Минске обсуждают контроль над Донбассом

В Минске поднимался вопрос о создании зоны безопасности на временно неподконтрольном участке украинско-российской границы на Донбассе, а также по всей линии разграничения. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 4 ноября, в ходе брифинга в Краматорске рассказал замкомандующего ООС и представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Богдан Бондарь.

«Туда должны зайти представители СММ ОБСЕ и в круглосуточном режиме осуществлять там контроль и создать там зону безопасности. мы и международное сообщество должны видеть, что действительно осуществляется контроль над границей. Поставки техники, боеприпасов, боевиков с территории РФ это если не остановит, то максимально ограничит», – сказал он.

«У нас есть район, свободный от тяжелого вооружения на Мариупольском направлении. Это также закладывалось на выполнение в процессе разведения сил на трех участках, как и вопрос по всем участкам, свободных от тяжелой техники. Это и зона безопасности в районе Дебальцево. Вы знаете, что у нас есть минская линия от 16 сентября 2014 года, в соответствие с которой проводятся все меры, в том числе отведение тяжелого вооружения осуществляется от минской линии. И в комплексе – это первый шаг, который должен дать больше доверия между сторонами», – рассказал Бондарь.

Представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности ТКГ акцентировал, что сторонами переговорного процесса по Донбассу являются Украина и Россия, без «Л-ДНР». «Мы никогда не воспринимали и не воспринимаем сторонами переговоров отдельные районы Донецкой и Луганской областей, потому что они фактически находятся под управлением РФ», – подчеркнул замкомандующего ООС.

«Говорить, что завтра или послезавтра будет принято решение о разведении по всей линии соприкосновения, преждевременно. В Офисе президента, в Министерстве иностранных дел готовится пакет документов, где вся эта "дорожная карта" должна быть расписана последовательно, по датам, по часам, возможно, чтобы получить тот результат, который мы хотим получить. А результат – это возвращение украинских земель под украинское руководство. Оно будет осуществляться пошагово, поскольку мы понимаем, что за 1-2 месяца невозможно добиться эффективного контроля», – добавил Бондарь.

Напомним, разведение сил и средств в Петровском (Донецкая обл.) перенесено из-за нарушения режима прекращения огня, а начнется оно только после того, как будет соблюден 7-дневный режим тишины.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: