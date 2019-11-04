На Донетчине изъяли более 2 тысяч литров ликероводочных изделий известных торговых марок (Фото)

В Донецкой области из незаконного оборота было изъято 2 тыс. 240 литров ликероводочных изделий известных торговых марок в широком ассортименте. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

Так, мобильные группы Государственной фискальной службы (ГФС) Украины, включенные в состав Объединенных сил, отработали районные центры Донецкой области, в частности города Бахмут (до переименования Артемовск), Часов Яр, Константиновка, Краматорск.

«Проведен комплекс оперативных мероприятий на предмет установления каналов поставки в торговую сеть подакцизных товаров сомнительного происхождения, мест их концентрации, наличия у субъектов хозяйствования необходимых разрешительных документов на осуществление реализации ЛВИ. Сотрудниками фискальных нарядов ГУ ГФС в Донецкой области выявлены факты реализации алкогольных напитков без государственной регистрации и каких-либо разрешительных документов», – говорится в сообщении.

По результатам проведенных мероприятий обнаруженная продукция из незаконного оборота изъята в порядке ст. 265 Кодекса Украины об административных правонарушениях до решения вопроса по существу. Материалы направлены в суд.

«Экономический эффект от проведения мероприятий по высвобождению рынка подакцизных товаров составляет более полумиллиона гривен», – отмечается в сообщении.

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