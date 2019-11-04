Подделали подписи 57 человек: На Донетчине осудили двух членов избиркома

На Донетчине осудили двух членов избирательной комиссии, которые на выборах президента Украины подделали подписи 57 человек. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Так, Марьинский районный суд Донецкой области объявил обвинительные приговоры двум членам избирательной комиссии окружного избирательного округа № 59, которые, подделав избирательные документы, совершили уголовное преступление по ч. 2 ст. 158 УК Украины.

Суд установил, что 21 апреля 2019 года, в ходе проведения второго тура выборов на пост президента Украины, после закрытия избирательных участков 57-летняя и 56-летняя женщины, имея доступ к спискам избирателей и зная, что 57 человек не приняли участие в голосовании, подделали в графе контрольного талона их подписи о якобы получении избирательных бюллетеней. В дальнейшем поддельные бюллетени были использованы при подсчете голосов в пользу одного из кандидатов.

Во время судебного слушания обвиняемые свою вину в совершении преступлении признали полностью и раскаялись.

«Приняв во внимание все обстоятельства и доводы сторон суд принял решение о назначении обоим осужденным наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 2 года и с испытательным сроком 2 года», – говорится в сообщении прокуратуры.

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