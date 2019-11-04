В Украине сотни тысяч семей могут лишиться государственной помощи при рождении ребенка, – ЮНИСЕФ

В Украине новый законопроект о государственной помощи при рождении ребенка может лишить социальных выплат сотни тысяч семей. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) выразил обеспокоенность новым законопроектом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на информацию «ЮНИСЕФ-Украина».

Так, в частности, организация обеспокоена предложениями к ст. 10 закона «О государственной помощи семьям с детьми», предполагающими введение новых условий получения помощи при рождении ребенка с привязкой к уровню дохода семьи.

«Они фактически заменяют существующую помощь на адресную программу, которая выплачивается только тем семьям, чей среднемесячный доход на человека не превышает 15% от размера выплат. ЮНИСЕФ предупреждает, что в случае одобрения законопроекта, Украина потеряет свою единственную универсальную программу предоставления социальной помощи детям, и сотни тысяч семей могут остаться без необходимой социальной поддержки», – сказано в сообщении.

Также, в ЮНИСЕФ отмечают несколько зарегистрированных в Верховной Раде законопроектов (N 1136; N 1173; N 1173-1), имеющих целью увеличить размер выплат при рождении ребенка и продлить программы помощи трех и шести лет. «ЮНИСЕФ поддерживает прогрессивность и универсальность социальной защиты, в то же время мы хотели бы обратить внимание парламента и правительства на то, что любые изменения в вопросе помощи при рождении ребенка должны базироваться на результатах исследований и внедряться в поддержку конкретных целей социальной политики», – подчеркивается в сообщении.

В то же время, в организации подтвердила свою готовность и в дальнейшем сотрудничать с парламентом и правительством Украины по укреплению системы социальной защиты в Украине, а также готовность предоставлять необходимую помощь.

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