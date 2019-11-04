В Мариуполе будут перерабатывать мусор в электроэнергию

В Мариуполе бытовые отходы будут перерабатывать в электроэнергию. Сегодня, 4 ноября, на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) запустили биогазовую станцию. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Отмечается, что станция была создана усилиями группы компаний «Укртепло». Ее мощность – 1,2 МВт. Это позволяет вырабатывать из метана электроэнергию. Объем инвестиций в проект составил более 2 млн евро.

По словам первого заместителя городского головы Мариуполя Михаила Когута, это значимое событие для города. Данный проект позволяет улучшить экологическую ситуацию и безопасность на полигонах.

«Сейчас разрабатывается стратегия поведения с твердыми бытовыми отходами. Надеюсь, что вскоре с помощью французских коллег из фирмы "Beten Ingenierie" мы реализуем проект по управлению ТБО: от сбора мусора до его сортировки и захоронения», – отметил Михаил Когут.

По информации горсовета, биогазовая станция будет производить более 10 млн кВт электроэнергии в год. Кроме того, это новые рабочие места и дополнительные поступления в бюджет города.

«Мариуполь сегодня активно развивается. Нам важно, что местная власть поддерживает такие проекты. Здесь полигон достаточно мощный. Мы хотим использовать потенциал мусора. В любой европейской стране его используют, как товар и энергию. Рассчитываем, что газа для создания электроэнергии хватит на 10-15 лет», – сказал основатель группы компаний «Укртепло» Иван Надеин.

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