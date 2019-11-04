Это не отступление и не «серая зона»: Командующий ООС о разведении сил на Донбассе

Разведение сил и средств в трех пилотных участках на линии разграничения – в Станице Луганской, Золотом (Луганская обл.) и Петровском (Донецкая обл.), лишь малая часть этого процесса. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 4 ноября, в ходе брифинга в Краматорске заявил командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко.

«Разведение войск, которое сейчас происходит на линии разграничения – это результат политических переговоров на международном уровне. Оно реализуется в рамках достигнутых в предыдущие годы договоренностей в Минске», – сказал он.

«Разведение войск – это не отступление украинской армии, особенно, как пишут [некоторые] СМИ, по всей линии фронта. Сейчас речь идет о разведении войск на участках общей протяженностью до 3 км, тогда как общая протяженность линии разграничения составляет более 400 км. К тому же разведение происходит зеркально с вражеской стороной», – акцентировал Кравченко.

Командующий ООС подчеркнул, что одной из целей разведения сил и средств на Донбассе является обеспечение безопасности местного населения, проживающего в прифронтовой зоне.

«После отведения сил с обеих сторон создается не "серая зона", а район безопасности. Войска отводятся на 1 км с обеих сторон, что значительно снизит возможность ведения прицельного огня из стрелкового оружия. Это убережет и местное население от вражеских обстрелов», – заявил он.

По его словам, украинская сторона предпримет все возможные меры, чтобы разведение сил и средств не ослабило оборонные способности ВСУ на этих участках: «Подчеркиваю, что люди не остаются беззащитными, не оказываются ни в каких "серых зонах". Жители Золотого-4 были и остаются под контролем Украины. Часть Катериновки, которая попала в границы участка разведения, также не будет "серой зоной". Это скорее район безопасности, где после завершения процесса разведения будут работать представители международных гуманитарных организаций. Свои обязанности выполняют и будут выполнять представители Национальной полиции, Нацгвардии Украины и Госпогранслужбы, а также представители местной власти».

«ВСУ готовы в случае каких-либо провокаций со стороны противника защитить гражданских людей. В крайнем случае, если того будет требовать оперативная обстановка, и враг нарушит условия разведения, вернуться на предыдущие позиции и удержать или отпить наступление противника», – резюмировал командующий ООС.

Напомним, разведение сил и средств в Петровском (Донецкая обл.) перенесено из-за нарушения режима прекращения огня, а начнется оно только после того, как будет соблюден 7-дневный режим тишины. Это может произойти 8 ноября.

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