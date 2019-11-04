Работы по восстановлению моста у Станицы Луганской продолжаются (Фото)

Сегодня, 4 ноября, продолжились работы по восстановлению разрушенной части моста вблизи контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.). Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, работники ООО «Укртрансмост» начали засыпание песком железобетонного каркаса 9 опоры.

Также были приняты 3 грузовых автомобиля с песком. Песок с помощью трактора был равномерно распределен по конструкции опоры.

Электросварщики продолжили соединять металлоконструкции моста.

Кроме того, в течение дня проходила резка металлоконструкций разрушенной части моста для дальнейшего вывоза.

Напомним, восстановление разрушенного моста началось 2 сентября. А 4 октября в Станице Луганской открыли временный обходной мост вблизи КПВВ.

Восстановление разрушенного моста в Станице Луганской планируют завершить до 15 ноября. За ремонтом моста у Станицы Луганской можно наблюдать онлайн. Также сообщалось, что восстановление разрушенной части моста вблизи КПВВ «Станица Луганская» идет по графику, задержек нет.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: